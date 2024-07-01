На Рівненщині чоловік із автомата застрелив односельчанина і втік на авто. В області оголосили спецоперацію

На Рівненщині чоловік із автомата застрелив односельчанина і втік з місця злочину.

Джерело: повідомлення поліції Рівненської області

Дослівно: "30 червня, близько 20:30 на спецлінію 102 повідомив 45-річний житель селища Зарічне, що поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера 54-річний односельчанин вистрелив у 35-річного мешканця села Серники…

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Попередньо відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного чоловіка. Зі слів свідків, стрілець був у стані алкогольного сп’яніння. Після скоєного він втік на автомобілі "Renault Master" білого кольору".

Деталі: Потерпілого доставили до лікарні, однак медики лише констатували смерть чоловіка. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України "Умисне вбивство".

В області введено спеціальну поліцейську операцію. Нападник може мати при собі зброю, повідомили в поліції і опублікували фото чоловіку, якого шукають.

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