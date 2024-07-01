1 липня на Покровському напрямку було вже 37 боєзіткнень, загалом – більше 120

Від початку доби 1 липня найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку, загалом по всій лінії фронту сталося вже 121 бойове зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу станом на 16:00 1 липня

Дослівно: "Уже тривалий час найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку: з початку цієї доби - 37 (із них тривають 12). Найбільшу активність загарбник виявляє в районі Новоолександрівки - біля цього села сьогодні обліковано вже 13 російських атак".

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Деталі: На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій, на Куп’янському – 11, на Лиманському – 13 атак.

На Сіверському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку російські війська від Бахмута намагаються просунутися до Часового Яру (мікрорайон Новий) і Кліщіївки. Наші воїни стали на заваді п’ятьом штурмовим діям ворога.

На Торецькому напрямку загарбники починали 13 атак - в бік міста Торецьк, населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Чотири боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.

ВІДЕО ДНЯ

На Курахівському напрямку українські військові відбивали 6 штурмових спроб росіян біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки. На Времівському напрямку зафіксовано вісім штурмових спроб агресора.

Майже на всіх напрямках росіяни масово завдавали ударів КАБами.