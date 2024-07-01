Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

1 липня на Покровському напрямку було вже 37 боєзіткнень, загалом – більше 120

Олександр ШумілінПонеділок, 1 липня 2024, 17:43
1 липня на Покровському напрямку було вже 37 боєзіткнень, загалом – більше 120
Фото: Генштаб

Від початку доби 1 липня найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку, загалом по всій лінії фронту сталося вже 121 бойове зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу станом на 16:00 1 липня

Дослівно: "Уже тривалий час найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку: з початку цієї доби - 37 (із них тривають 12). Найбільшу активність загарбник виявляє в районі Новоолександрівки - біля цього села сьогодні обліковано вже 13 російських атак".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій, на Куп’янському – 11, на Лиманському – 13 атак.

На Сіверському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку російські війська від Бахмута намагаються просунутися до Часового Яру (мікрорайон Новий) і Кліщіївки. Наші воїни стали на заваді п’ятьом штурмовим діям ворога.

На Торецькому напрямку загарбники починали 13 атак - в бік міста Торецьк, населених пунктів Північне, Південне та Нью-Йорк. Чотири боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.

ВІДЕО ДНЯ

На Курахівському напрямку українські військові відбивали 6 штурмових спроб росіян біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки. На Времівському напрямку зафіксовано вісім штурмових спроб агресора.

Майже на всіх напрямках росіяни масово завдавали ударів КАБами.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
війна
Окупанти продовжують знищувати Донбас: через обстріли в двох районах – 1 загибла, 7 поранених
ОВА: Ворог вдарив КАБом по Харкову
Росіяни обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра: є потерпілі
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: