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1 июля на Покровском направлении уже было 37 боестолкновений, в целом - более 120

Александр ШумилинПонедельник, 1 июля 2024, 17:43
1 июля на Покровском направлении уже было 37 боестолкновений, в целом - более 120
Фото: Генштаб

С начала суток 1 июля больше всего боев происходит на Покровском направлении, в целом по всей линии фронта произошло уже 121 боевое столкновение.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 16:00 1 июля

Дословно: "Уже длительное время больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении: с начала этих суток - 37 (из них продолжаются 12). Наибольшую активность захватчик проявляет в районе Новоалександровки - возле этого села сегодня учтено уже 13 российских атак".

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Детали: На Харьковском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий, на Купянском - 11, на Лиманском - 13 атак.

На Северском направлении произошло 18 боевых столкновений. На Краматорском направлении российские войска от Бахмута пытаются продвинуться к Часовому Яру (микрорайон Новый) и Клещеевке. Наши воины помешали пяти штурмовым действиям врага.

На Торецком направлении захватчики начинали 13 атак - в сторону города Торецк, населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

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На Кураховском направлении украинские военные отражали 6 штурмовых попыток россиян возле Красногоровки, Константиновки, Георгиевки. На Времовском направлении зафиксировано восемь штурмовых попыток агрессора.

Почти на всех направлениях россияне массово наносили удары КАБами.

Темы: война
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