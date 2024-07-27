Мать подозреваемого в убийстве Фарион: "Возможно, сын соучастник, но не убивал"
Мать 18-летнего Вячеслава, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион, считает, что сын не мог ее убить, а также "у него не было мотивов и опыта стрельбы".
Источник: мать Елена Зинченко в комментарии "Слідство.інфо"
Прямая речь Зинченко: "Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать - нет. Зная своего сына, я уверена, что он это не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам - это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал".
Детали: Женщина говорит, что последние недели ничего подозрительного в поведении Вячеслава не замечала, а мотивов для убийства у него не было.
Елена считает, что парень в очках с фотографии полицейских - имеет более загорелую кожу и худощавое телосложение, в отличие от ее сына.
По словам матери, подозреваемый был длительный период во Львове прошлой весной, он учился в академии Dronarium на оператора БПЛА, поэтому "хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения".
Когда он снова ехал во Львов, сообщил матери, что будет в Тернополе, а отца давно не видел, потому что тот на фронте.
Что предшествовало: Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал Фарион.
Предыстория:
- 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове по поводу расследования дела об убийстве Фарион.
- Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.
- Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
- 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога.