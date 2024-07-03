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Росіяни вкрили вогнем 8 населених пунктів Запоріжжя, поранено чоловіка

Станіслав ПогоріловСереда, 3 липня 2024, 07:37
Росіяни вкрили вогнем 8 населених пунктів Запоріжжя, поранено чоловіка
Фото: Запорізька ОВА

За добу російські війська обстріляли Запорізьку область 386 разів, одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Пологівському району.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Впродовж доби окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів",

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За його словами, одного чоловіка було поранено через атаку росіян по Пологівському району області.

Голова ОВА уточнив, що ворог завдав авіаційний удар по Малинівці; 195 БпЛА різної модифікації вороги скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку; 10 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Новоандріївку; 180 артобстрілів було завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Також надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.

Теми: Запорізька областьвійнажертви
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