Окупанти значно активізувалися на Торецькому напрямку − Генштаб

Росіяни атакували на 11 напрямках, найактивніші бойові дії були на Торецькому та Покровському, загалом за минулу добу на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 8 ранку 3 липня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (задіяв 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них − із реактивних систем залпового вогню.

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Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення".

Деталі: Загарбники завдали авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок, Синьківка Харківської області; Райгородок, Спірне, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Катеринівка та Одрадне Донецької області; Марфопіль на Запоріжжі; Інгулець, Миколаївка і Токарівка Херсонської області.

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

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На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. За даними Генштабу, Сили оборони відбивали атаки росіян в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля загарбники прикладали у районі Синьківки − там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 18 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб росіян прорвати оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався − здійснив 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку українські оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля росіяни концентрували у районі Новоолександрівки − провели там понад половину своїх атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку загарбники здійснили три штурми українських позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі 4 атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне", − повідомили у Генштабі.

Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили склад боєприпасів, 2 засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і 6 районів зосередження особового складу та ОВТ.

"У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також, знищено і пошкоджено 16 танків, 17 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 27 БпЛА ОТР, ракету, 63 автомобіля та 12 одиниць спеціальної техніки", − підсумували у Генштабі.