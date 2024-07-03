Оккупанты значительно активизировались на Торецком направлении − Генштаб

Россияне атаковали на 11 направлениях, самые активные боевые действия были на Торецком и Покровском, всего за минувшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8 утра 3 июля в Facebook

Дословно Генштаб: "За вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 45 авиационных ударов (задействовал 67 КАБов), совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них − из реактивных систем залпового огня.

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В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения".

Детали: Захватчики нанесли авиационные удары в частности в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спирное, Нью-Йорк, Великая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь Запорожской области; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.

На Харьковском направлении россияне продолжали наступательные действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

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На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. По данным Генштаба, Силы обороны отражали атаки россиян в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. Основные усилия захватчики прикладывали в районе Синьковки − там произошло около 80 процентов от всех противостояний на направлении.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 5 атак в районах Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 14 попыток россиян прорвать оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался − совершил 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиново, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия россияне концентрировали в районе Новоалександровки − провели там более половины своих атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону.

На Времовском направлении захватчики совершили три штурма украинских позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось одно боевое столкновение возле Роботино в Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все 4 атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное", − сообщили в Генштабе.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили склад боеприпасов, 2 средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и 6 районов сосредоточения личного состава и техники россиян.

"В итоге за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1 180 человек. Также, уничтожено и повреждено 16 танков, 17 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 27 БпЛА ОТР, ракету, 63 автомобиля и 12 единиц специальной техники", − подытожили в Генштабе.