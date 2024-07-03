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Росіяни вдарили КАБами по Руській Лозовій: 2 постраждалих, під завалами можуть бути люди

Станіслав ПогоріловСереда, 3 липня 2024, 11:29
Росіяни вдарили КАБами по Руській Лозовій: 2 постраждалих, під завалами можуть бути люди
Фото: Харківська облпрокуратура

Російські війська вдруге з початку доби атакували населений пункт Руська Лозова Харківської області, наразі відомо про двох постраждалих.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "О 09:52 ворог вдарив КАБом по с. Руська Лозова. Горить приватний будинок, під завалами можуть знаходитись люди".

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Деталі: За його словами, відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них знаходиться у важкому стані.

Що було раніше: Близько о 2:05 3 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по с. Руська Лозова Дергачівської ТГ, у результаті чого 65-річна жінка та 80-річний чоловік отримали поранення, та пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-400.

Теми: Харківська областьобстрілжертвивійна
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