Кулеба про розмову з Блінкеном: обговорили посилення ППО України і саміт НАТО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорили посилення української протиповітряної оборони, відновлення енергосистеми та саміт НАТО у Вашингтоні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби у X (Twitter)
Деталі: Зокрема, Кулеба говорив з Блінкеном про поточну роботу з посилення протиповітряної оборони України, а також про відновлення енергетичної системи та України в цілому.
Посадовці також зосередилися на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.
"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницької держави, і саміт, безсумнівно, це продемонструє", – написав Кулеба.
Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.
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