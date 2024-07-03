Кулеба про розмову з Блінкеном: обговорили посилення ППО України і саміт НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорили посилення української протиповітряної оборони, відновлення енергосистеми та саміт НАТО у Вашингтоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби у X (Twitter)

Деталі: Зокрема, Кулеба говорив з Блінкеном про поточну роботу з посилення протиповітряної оборони України, а також про відновлення енергетичної системи та України в цілому.



Посадовці також зосередилися на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.



"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницької держави, і саміт, безсумнівно, це продемонструє", – написав Кулеба.

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Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

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