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Військові моряки показали, як знищили ворожу гармату на Миколаївщині

Олена ІвашківЧетвер, 4 липня 2024, 06:45
Військові моряки показали, як знищили ворожу гармату на Миколаївщині
скриншот відео

Військові моряки виявили та знищили ворожу гармату, яка обстрілювала Миколаївську область.

Джерело: управління комунікацій Командування ВМС ЗСУ у Telegram

Деталі: Повітряна розвідка одного з підрозділів ВМС ЗС України виявила розрахунок ворожої гармати, який обстрілював населений пункт на узбережжі Дніпро-Бузького лиману. 

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Під час дорозвідки артилерійську установку було ідентифіковано як гармату Д-30 калібру 122мм. 

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Військові моряки відпрацювали по ворожій вогневій позиції FPV-дронами. В результаті влучань відбулася детонація боєкомплекту, що знаходились біля гармати. Артилерійську установку знищили, від вибухів розпочалась пожежа в навколишніх лісосмугах, де окупанти обладнали бліндажі, фортифікаційні споруди та місця зберігання боєприпасів.

Теми: війнаМиколаївська область
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