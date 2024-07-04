Військові моряки показали, як знищили ворожу гармату на Миколаївщині

Військові моряки виявили та знищили ворожу гармату, яка обстрілювала Миколаївську область.

Джерело: управління комунікацій Командування ВМС ЗСУ у Telegram

Деталі: Повітряна розвідка одного з підрозділів ВМС ЗС України виявила розрахунок ворожої гармати, який обстрілював населений пункт на узбережжі Дніпро-Бузького лиману.

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Під час дорозвідки артилерійську установку було ідентифіковано як гармату Д-30 калібру 122мм.

Військові моряки виявили та знищили ворожу гармату, яка обстрілювала Миколаївську область. pic.twitter.com/2pKpj3iC1P — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Військові моряки відпрацювали по ворожій вогневій позиції FPV-дронами. В результаті влучань відбулася детонація боєкомплекту, що знаходились біля гармати. Артилерійську установку знищили, від вибухів розпочалась пожежа в навколишніх лісосмугах, де окупанти обладнали бліндажі, фортифікаційні споруди та місця зберігання боєприпасів.