Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Военные моряки показали, как уничтожили вражескую пушку на Николаевщине

Алена ИвашкивЧетверг, 4 июля 2024, 06:45
Военные моряки показали, как уничтожили вражескую пушку на Николаевщине
скриншот видео

Военные моряки обнаружили и уничтожили вражескую пушку, которая обстреливала Николаевскую область.

Источник: управление коммуникаций Командования ВМС ВСУ в Telegram

Детали: Воздушная разведка одного из подразделений ВМС ВС Украины обнаружила расчет вражеской пушки, который обстреливал населенный пункт на побережье Днепро-Бугского лимана. 

Реклама:

Во время доразведки артиллерийскую установку было идентифицировано как пушку Д-30 калибра 122мм.

ВИДЕО ДНЯ

Военные моряки отработали по вражеской огневой позиции FPV-дронами. В результате попаданий произошла детонация боекомплекта, которые находились возле пушки. Артиллерийскую установку уничтожили, от взрывов начался пожар в окрестных лесополосах, где оккупанты оборудовали блиндажи, фортификационные сооружения и места хранения боеприпасов.

Темы: войнаНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
война
Россияне атаковали Никопольщину: ранили женщину, повредили инфраструктуру, ЛЭП, спортклуб
"Мы уже наговорили себе на штурм!". Сутки из обороны Часового Яра в репортаже УП
Киев отразил атаку дронов: приближались волнами и с разных направлений
Последние новости
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: