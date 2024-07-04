Военные моряки показали, как уничтожили вражескую пушку на Николаевщине

Военные моряки обнаружили и уничтожили вражескую пушку, которая обстреливала Николаевскую область.

Источник: управление коммуникаций Командования ВМС ВСУ в Telegram

Детали: Воздушная разведка одного из подразделений ВМС ВС Украины обнаружила расчет вражеской пушки, который обстреливал населенный пункт на побережье Днепро-Бугского лимана.

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Во время доразведки артиллерийскую установку было идентифицировано как пушку Д-30 калибра 122мм.

Військові моряки виявили та знищили ворожу гармату, яка обстрілювала Миколаївську область. pic.twitter.com/2pKpj3iC1P — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2024

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Военные моряки отработали по вражеской огневой позиции FPV-дронами. В результате попаданий произошла детонация боекомплекта, которые находились возле пушки. Артиллерийскую установку уничтожили, от взрывов начался пожар в окрестных лесополосах, где оккупанты оборудовали блиндажи, фортификационные сооружения и места хранения боеприпасов.