Военные моряки показали, как уничтожили вражескую пушку на Николаевщине
Военные моряки обнаружили и уничтожили вражескую пушку, которая обстреливала Николаевскую область.
Источник: управление коммуникаций Командования ВМС ВСУ в Telegram
Детали: Воздушная разведка одного из подразделений ВМС ВС Украины обнаружила расчет вражеской пушки, который обстреливал населенный пункт на побережье Днепро-Бугского лимана.
Во время доразведки артиллерийскую установку было идентифицировано как пушку Д-30 калибра 122мм.
Військові моряки виявили та знищили ворожу гармату, яка обстрілювала Миколаївську область. pic.twitter.com/2pKpj3iC1P— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2024
Военные моряки отработали по вражеской огневой позиции FPV-дронами. В результате попаданий произошла детонация боекомплекта, которые находились возле пушки. Артиллерийскую установку уничтожили, от взрывов начался пожар в окрестных лесополосах, где оккупанты оборудовали блиндажи, фортификационные сооружения и места хранения боеприпасов.