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Росія вдарила по селу Комар на Донеччині і поцілила в сільраду: 1 загибла, 14 поранених

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 липня 2024, 16:10
Росія вдарила по селу Комар на Донеччині і поцілила в сільраду: 1 загибла, 14 поранених
будівля сільради після обстрілів РФ. фото прокуратури

Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: У п'ятницю 5 липня армія РФ завдала трьох ударів по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту. Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

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Дванадцятьох жінок та трьох чоловіків доставили до лікарні. Одна з потерпілих – 32-річна жінка від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Дослівно: "Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

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фото прокуратури

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".

Теми: Донецька областьвійна
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