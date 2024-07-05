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Россия ударила по селу Комар Донецкой области и попала в сельсовет: 1 погибшая, 14 раненых

Валентина РоманенкоПятница, 5 июля 2024, 16:10
Россия ударила по селу Комар Донецкой области и попала в сельсовет: 1 погибшая, 14 раненых
здание сельсовета после обстрелов РФ. фото прокуратуры

Во время вражеского обстрела в Волновахском районе Донецкой области погибла сотрудница сельского совета, еще 14 ее коллег ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В пятницу 5 июля армия РФ нанесла три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населенного пункта. В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые во время обстрела находились в помещении.

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Двенадцать женщин и трех мужчин доставили в больницу. Одна из пострадавших - 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время оказания медицинской помощи.

Дословно: "Также под огнем российских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.

В населенном пункте повреждено административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

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фото прокуратуры

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ".

Темы: Донецкая областьвойна
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