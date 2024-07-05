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Глава МЗС Молдови розповів, за яких умов можливі нові видворення дипломатів РФ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 липня 2024, 19:54
Глава МЗС Молдови розповів, за яких умов можливі нові видворення дипломатів РФ
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой не виключив нового видворення російських дипломатів з посольства у Кишиневі. За його словами, нове видворення може відбутись, якщо Москва продовжить діяти всупереч національним інтересам Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Deschide, що наводить заяву молдовського міністра

Пряма мова: "Якщо дії, що завдають шкоди національним інтересам Молдови, триватимуть, як це було у випадку з організацією так званих виборів на лівому березі Дністра, незважаючи на чітку позицію молдовської влади, цей захід (видворення – Ред.), безумовно, залишиться в силі", – зазначив Попшой.

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Однак, за його словами, необхідно усвідомлювати, що існує перспектива взаємності, і Молдова "ризикує опинитися в ситуації, коли наша дипломатична місія не зможе функціонувати".

 "Ми повинні мати збалансований підхід. З одного боку, у нас є наша національна безпека, про яку ми повинні дбати, а з іншого боку, ми повинні дбати про наших громадян у діаспорі, про наші інтереси. Це складний баланс, але ми повинні мати розсудливість, щоб його підтримувати", – сказав Попшой.

Передісторія:

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Теми: МолдоваРосіядипломатичні відносини
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