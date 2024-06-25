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Фон дер Ляєн пообіцяла сповнений можливостей шлях України і Молдови до ЄС

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 25 червня 2024, 13:02
Фон дер Ляєн пообіцяла сповнений можливостей шлях України і Молдови до ЄС
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із зверненням з нагоди першої міжурядової конференції щодо вступу України та Молдови в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство. За її словами, люди в Україні та Молдові продемонстрували "непохитну прихильність і рішучість", щоб бути частиною ЄС.

Джерело: відео фон дер Ляєн в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей для України та Молдови, а також для нашого Союзу".

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Деталі: Вона назвала гарною новиною той факт, що сьогодні Європейський Союз розпочинає переговори про вступ з Україною та Молдовою.

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"Ми стоїмо на порозі важливого і трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого союзу. І ми відзначаємо цінності та принципи, які тримають нас разом", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, люди в Україні та Молдові продемонстрували "непохитну прихильність і рішучість", щоб бути частиною ЄС.

Вона вказала на масштабні реформи, які розпочались в обох країнах, попри часи війни і потрясінь.

"Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей для України та Молдови, а також для нашого союзу", – підкреслила вона, побажавши успішного початку переговорів.

Передісторія:

  • У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.
  • Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїнаМолдова
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