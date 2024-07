Фон дер Ляєн пообіцяла сповнений можливостей шлях України і Молдови до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із зверненням з нагоди першої міжурядової конференції щодо вступу України та Молдови в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство. За її словами, люди в Україні та Молдові продемонстрували "непохитну прихильність і рішучість", щоб бути частиною ЄС.

Джерело: відео фон дер Ляєн в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей для України та Молдови, а також для нашого Союзу".

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8