Фон дер Ляєн пообіцяла сповнений можливостей шлях України і Молдови до ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із зверненням з нагоди першої міжурядової конференції щодо вступу України та Молдови в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство. За її словами, люди в Україні та Молдові продемонстрували "непохитну прихильність і рішучість", щоб бути частиною ЄС.
Джерело: відео фон дер Ляєн в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей для України та Молдови, а також для нашого Союзу".
Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024
This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.
The path ahead will be challenging but full of opportunities.
Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8
Деталі: Вона назвала гарною новиною той факт, що сьогодні Європейський Союз розпочинає переговори про вступ з Україною та Молдовою.
"Ми стоїмо на порозі важливого і трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого союзу. І ми відзначаємо цінності та принципи, які тримають нас разом", – зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, люди в Україні та Молдові продемонстрували "непохитну прихильність і рішучість", щоб бути частиною ЄС.
Вона вказала на масштабні реформи, які розпочались в обох країнах, попри часи війни і потрясінь.
"Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей для України та Молдови, а також для нашого союзу", – підкреслила вона, побажавши успішного початку переговорів.
Передісторія:
- У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.
- Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.