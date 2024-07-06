Зеленський: Готуємо з партнерами конкретні рішення для захисту міст і сіл

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готує конкретні рішення з партнерами для захисту населених пунктів від обстрілів з боку РФ.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Деталі: Президент повідомив, що лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "Шахедів" і майже 40 ракет різних типів.

Пряма мова: "Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські "Петріоти" ще краще покажуть себе в захисті від російського терору.

Але щоб захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень – вже їх готуємо".