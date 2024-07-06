Зеленський: Готуємо з партнерами конкретні рішення для захисту міст і сіл
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готує конкретні рішення з партнерами для захисту населених пунктів від обстрілів з боку РФ.
Джерело: Зеленський у Facebook
Деталі: Президент повідомив, що лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "Шахедів" і майже 40 ракет різних типів.
Пряма мова: "Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські "Петріоти" ще краще покажуть себе в захисті від російського терору.
Але щоб захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень – вже їх готуємо".