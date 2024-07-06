Новий прем’єр Британії запевнив Зеленського у незмінній підтримці України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, який запевнив у незмінній підтримці України.

Джерело: Зеленський у мережі Х

Пряма мова: "Радий провести телефонну розмову із сером Кіром Стармером у день призначення його новим Прем’єр-міністром Великої Британії. Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом".

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Деталі: За словами Зеленського, Стармер запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

Пряма мова: "Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією".

Що передувало: Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.