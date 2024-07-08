У Харкові пролунав вибух: ворог б'є з тактичної авіації

У ніч на понеділок у Харкові або районі пролунав вибух після того, як було повідомлено про значну активність ворожої тактичної авіації.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Військові повідомили про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.

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За інформацією місцевих журналістів, у Харкові було чутно вибух, "ймовірно, за межами міста".

Синєгубов попросив Харків та Харківський район перебувати в укриттях.