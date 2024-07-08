У Києві працюють понад тисяча рятувальників: одну пожежу на місці влучання локалізували, інші загасили
У Києві рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Понад тисяча рятувальників і працівників комунальних служб продовжують працювати на місцях влучань".
Деталі: Зокрема, задіяна спеціалізована техніка для розбору та вивезення уламків. Фахівці долучені до пошуку людей, ліквідації наслідків обстрілів і руйнувань будівель. На одній локації пожежу локалізовано, на всіх інших – ліквідовано. Усього залучені майже тисяча працівників і понад сто одиниць техніки.
Що передувало: В ніч та зранку 8 липня росіяни здійснили масовані ракетні атаки на Україну. Постраждали кілька міст. Станом на вечір понеділка відомо, що в Києві загинули 22 людини, ще понад 70 постраждали.