У Києві працюють понад тисяча рятувальників: одну пожежу на місці влучання локалізували, інші загасили

У Києві рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Понад тисяча рятувальників і працівників комунальних служб продовжують працювати на місцях влучань".

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фото КМДА

фото КМДА

Деталі: Зокрема, задіяна спеціалізована техніка для розбору та вивезення уламків. Фахівці долучені до пошуку людей, ліквідації наслідків обстрілів і руйнувань будівель. На одній локації пожежу локалізовано, на всіх інших – ліквідовано. Усього залучені майже тисяча працівників і понад сто одиниць техніки.

Що передувало: В ніч та зранку 8 липня росіяни здійснили масовані ракетні атаки на Україну. Постраждали кілька міст. Станом на вечір понеділка відомо, що в Києві загинули 22 людини, ще понад 70 постраждали.