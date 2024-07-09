Росія знову атакувала Кізомис: поранено цивільного
Вівторок, 9 липня 2024, 21:53
Російські війська вкотре здійснили атаку на село Кізомис, що на Херсонщині. Поранення ніг отримав 34-річний чоловік.
Джерело: Херcонська обласна військова адміністрація у соцмережах
Деталі: Згідно з повідомленням, окупанти ввечері вівторка скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку, де перебував чоловік. У пораненого травматична ампутація стопи.
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Потерпілого доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.
Що передувало: Раніше росіяни вдарили артою по селу Кізомис, внаслідок чого загинув літний чоловік. Він у цей момент перебував на вулиці.