Росія знову атакувала Кізомис: поранено цивільного

Російські війська вкотре здійснили атаку на село Кізомис, що на Херсонщині. Поранення ніг отримав 34-річний чоловік.

Джерело: Херcонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Згідно з повідомленням, окупанти ввечері вівторка скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку, де перебував чоловік. У пораненого травматична ампутація стопи.

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Потерпілого доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Що передувало: Раніше росіяни вдарили артою по селу Кізомис, внаслідок чого загинув літний чоловік. Він у цей момент перебував на вулиці.