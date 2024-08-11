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"Беларускі Гаюн": 9 серпня дронів виявлено не було, заяви Лукашенка – нісенітниця

Катерина ТищенкоНеділя, 11 серпня 2024, 17:36
Беларускі Гаюн: 9 серпня дронів виявлено не було, заяви Лукашенка – нісенітниця
те, що Міноборони Білорусі видало за залишки українського безпілотника, скріншот відео міністерства

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" з'ясував, що 9 серпня під час вильотів білоруської авіації не було виявлено жодних дронів, незважаючи на заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було.

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Жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.

Із чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею".

Передісторія:

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