"Беларускі Гаюн": 9 серпня дронів виявлено не було, заяви Лукашенка – нісенітниця
Неділя, 11 серпня 2024, 17:36
Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" з'ясував, що 9 серпня під час вильотів білоруської авіації не було виявлено жодних дронів, незважаючи на заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було.
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Жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.
Із чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У суботу зранку самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що увечері 9 серпня над країною збили "кілька цілей", які начебто залетіли з боку України. За його словами, є підозра, що це ударні безпілотники.
- Після цього Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.
- Водночас у МЗС Білорусі заявили тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що країна може порушити питання про доцільність подальшої присутності в Мінську диппредставництва України.
- Міноборони Білорусі в суботу ввечері показало нібито залишки українських безпілотників, які порушили кордон Білорусі.
- У неділю зранку Міноборони Білорусі оприлюднило фото відправки військової техніки на кордон з Україною.