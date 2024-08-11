"Беларускі Гаюн": 9 августа дронов обнаружено не было, заявления Лукашенко – чушь
Воскресенье, 11 августа 2024, 17:36
Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" выяснил, что 9 августа во время вылетов белорусской авиации не было обнаружено никаких дронов, несмотря на заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Источник: "Беларускі Гаюн"
Дословно: "По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", 9 августа 2024 года, во время вылетов авиации ВС РБ, никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было.
Реклама:
Никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось.
Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В субботу утром самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа над страной сбили "несколько целей", которые якобы залетели со стороны Украины. По его словам, есть подозрение, что это ударные беспилотники.
- После этого Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, которые граничат с Киевской и Черниговской областями.
- В то же время, в МИД Беларуси заявили временной поверенной в делах Украины Ольге Тимуш, что страна может поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины.
- Вечером в субботу Минобороны Беларуси показало якобы остатки украинских беспилотников, которые нарушили границу Беларуси.
- В воскресенье утром Минобороны Беларуси обнародовало фото отправки военной техники на границу с Украиной.