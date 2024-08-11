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"Беларускі Гаюн": 9 августа дронов обнаружено не было, заявления Лукашенко – чушь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 17:36
Беларускі Гаюн: 9 августа дронов обнаружено не было, заявления Лукашенко – чушь
то, что Минобороны Беларуси выдало за остатки украинского беспилотника, скриншот видео министерства

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" выяснил, что 9 августа во время вылетов белорусской авиации не было обнаружено никаких дронов, несмотря на заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", 9 августа 2024 года, во время вылетов авиации ВС РБ, никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было.

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Никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не производилось.

Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью".

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