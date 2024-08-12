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Россияне заявили, что украинцы наступают еще в одном районе Белгородской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 августа 2024, 08:21
Россияне заявили, что украинцы наступают еще в одном районе Белгородской области
Краснояружский район РФ на карте Google

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил о начале эвакуации населения приграничного Краснояружского района.

Источник: Гладков в видеообращении в соцсетях, русская служба ВВС

Прямая речь российского губернатора: "У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района… Начинаем перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места".

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Детали: По словам Гладкова, "транспорт в этот район уже отправлен".

В запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" Гладков заявил, что ВСУ 40 раз за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также о 42 атаках БПЛА. Он утверждает, что семь мирных жителей получили ранения.

Русская служба ВВС обращает внимание, что об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Краснояружском районе российские военные блогеры сообщали еще в воскресенье.

ВИДЕО ДНЯ

Краснояружский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги, до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части — примерно 45 км.

Напомним: Украинские власти официально не комментируют спецоперацию на территории России.

Предыстория:

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи. 
  • 10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, по вытеснению войны на территорию агрессора.

войнаРосcия
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