У Курській області РФ оголосили про евакуацію ще в одному районі

У Великосолдатському районі Курської області РФ запровадили евакуацію для місцевих жителів.

Джерело: голова району Володимир Зайцев

Деталі: За словами Зайцева, евакуації в цьому районі не було оголошено до 13 серпня.

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"Усі виїжджали самостійно, ніхто не перешкоджав. Сьогодні [13 серпня] збираємо дані, хто все ж потребує евакуації", - йдеться в повідомленні голови району.

Передісторія