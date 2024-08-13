У Курській області РФ оголосили про евакуацію ще в одному районі
Вівторок, 13 серпня 2024, 17:22
У Великосолдатському районі Курської області РФ запровадили евакуацію для місцевих жителів.
Джерело: голова району Володимир Зайцев
Деталі: За словами Зайцева, евакуації в цьому районі не було оголошено до 13 серпня.
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"Усі виїжджали самостійно, ніхто не перешкоджав. Сьогодні [13 серпня] збираємо дані, хто все ж потребує евакуації", - йдеться в повідомленні голови району.
Передісторія
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
- 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктівобласті "перебувають під контролем противника".
- Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, вважає аналітичний проєкт DeepState.