У МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів

Жителі Курської області в автобусі в евакуаційному пункті, організованому в Рильську, фото: Profimedia

Із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів, заявили в МНС Росії.

Джерело: офіційний представник МНС Росії в міжвідомчому оперативному штабі Артем Шаров у коментарі журналістам, передає державне агентство ТАСС

Пряма мова Шарова: "У місті Курську розгорнуто і продовжує працювати Міжвідомчий оперативний штаб з надання допомоги населенню в прикордонних районах Курської області. Пріоритетним напрямком роботи оперативного штабу є відселення жителів цих районів у безпечні місця.

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Загалом із початку проведення цієї роботи в безпечні місця було тимчасово відселено понад 76 тисяч осіб".

Деталі: Шаров додав, що розгорнуто 60 пунктів тимчасового розміщення, в яких розташовано понад 4,4 тисячі осіб, 26 пунктів тимчасового розміщення розгорнуто безпосередньо в Курській області. Аналогічні пункти працюють в Орловській, Московській, Тульській, Воронезькій, Липецькій, Калузькій і Тверській областях.

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