У МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів
Із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів, заявили в МНС Росії.
Джерело: офіційний представник МНС Росії в міжвідомчому оперативному штабі Артем Шаров у коментарі журналістам, передає державне агентство ТАСС
Пряма мова Шарова: "У місті Курську розгорнуто і продовжує працювати Міжвідомчий оперативний штаб з надання допомоги населенню в прикордонних районах Курської області. Пріоритетним напрямком роботи оперативного штабу є відселення жителів цих районів у безпечні місця.
Загалом із початку проведення цієї роботи в безпечні місця було тимчасово відселено понад 76 тисяч осіб".
Деталі: Шаров додав, що розгорнуто 60 пунктів тимчасового розміщення, в яких розташовано понад 4,4 тисячі осіб, 26 пунктів тимчасового розміщення розгорнуто безпосередньо в Курській області. Аналогічні пункти працюють в Орловській, Московській, Тульській, Воронезькій, Липецькій, Калузькій і Тверській областях.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
- У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.