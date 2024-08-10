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У МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів

Катерина ТищенкоСубота, 10 серпня 2024, 19:10
У МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів
Жителі Курської області в автобусі в евакуаційному пункті, організованому в Рильську, фото: Profimedia

Із прикордонних районів Курської області евакуювали вже понад 76 тисяч жителів, заявили в МНС Росії.

Джерело: офіційний представник МНС Росії в міжвідомчому оперативному штабі Артем Шаров у коментарі журналістам, передає державне агентство ТАСС

Пряма мова Шарова: "У місті Курську розгорнуто і продовжує працювати Міжвідомчий оперативний штаб з надання допомоги населенню в прикордонних районах Курської області. Пріоритетним напрямком роботи оперативного штабу є відселення жителів цих районів у безпечні місця.

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Загалом із початку проведення цієї роботи в безпечні місця було тимчасово відселено понад 76 тисяч осіб".

Деталі: Шаров додав, що розгорнуто 60 пунктів тимчасового розміщення, в яких розташовано понад 4,4 тисячі осіб, 26 пунктів тимчасового розміщення розгорнуто безпосередньо в Курській області. Аналогічні пункти працюють в Орловській, Московській, Тульській, Воронезькій, Липецькій, Калузькій і Тверській областях.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • 8 серпня російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.
  • У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Перед цим на другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

Росіяевакуаціявійна
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