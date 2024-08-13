В Курской области РФ объявили об эвакуации еще в одном районе
Вторник, 13 августа 2024, 17:22
В Большесолдатский районе Курской области РФ ввели эвакуацию для местных жителей.
Источник: глава района Владимир Зайцев
Детали: По словам Зайцева, эвакуация в этом районе не была объявлена до 13 августа.
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"Все выезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня [13 августа] собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - говорится в сообщении главы района.
Предыстория
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- 10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.
- 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
- По состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать около 44 населенных пунктов в Курской области России, считает аналитический проект DeepState.