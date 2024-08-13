В Курской области РФ объявили об эвакуации еще в одном районе

В Большесолдатский районе Курской области РФ ввели эвакуацию для местных жителей.

Источник: глава района Владимир Зайцев

Детали: По словам Зайцева, эвакуация в этом районе не была объявлена до 13 августа.

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"Все выезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня [13 августа] собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - говорится в сообщении главы района.

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