Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"
Середа, 14 серпня 2024, 03:19
Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії і заявив, що ця атака ставить очільника РФ Володимира Путіна перед "справжньою дилемою".
Джерело: Reuters
Пряма мова Байдена: "Це створює справжню дилему для Путіна, і ми тримали прямий контакт, постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває".
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Нагадаємо:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
- 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.