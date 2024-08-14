Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії і заявив, що ця атака ставить очільника РФ Володимира Путіна перед "справжньою дилемою".

Джерело: Reuters

Пряма мова Байдена: "Це створює справжню дилему для Путіна, і ми тримали прямий контакт, постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває".

Реклама:

Нагадаємо: