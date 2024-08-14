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Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

Олена ІвашківСереда, 14 серпня 2024, 03:19
Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну справжню дилему
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курську область Росії і заявив, що ця атака ставить очільника РФ Володимира Путіна перед "справжньою дилемою".

Джерело: Reuters

Пряма мова Байдена: "Це створює справжню дилему для Путіна, і ми тримали прямий контакт, постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває".

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Нагадаємо:

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
  • 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.

БайденПутінвійна
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