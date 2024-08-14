Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

Алена ИвашкивСреда, 14 августа 2024, 03:19
Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину настоящую дилемму
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление Украины на Курскую область России и заявил, что эта атака ставит главу РФ Владимира Путина перед "настоящей дилеммой".

Источник: Reuters

Прямая речь Байдена: "Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы держали прямой контакт, постоянный контакт с украинцами. Это все, что я скажу об этом, пока наступление продолжается".

Реклама:

Предыстория:

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • 10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.
  • 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
  • 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.

БайденПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Байден
Трамп упрекнул Байдена за слова о вступлении Украины в НАТО
Байден заявил, что самое важное – победить Трампа
Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: