Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление Украины на Курскую область России и заявил, что эта атака ставит главу РФ Владимира Путина перед "настоящей дилеммой".

Источник: Reuters

Прямая речь Байдена: "Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы держали прямой контакт, постоянный контакт с украинцами. Это все, что я скажу об этом, пока наступление продолжается".

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