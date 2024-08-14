Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"
Среда, 14 августа 2024, 03:19
Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление Украины на Курскую область России и заявил, что эта атака ставит главу РФ Владимира Путина перед "настоящей дилеммой".
Источник: Reuters
Прямая речь Байдена: "Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы держали прямой контакт, постоянный контакт с украинцами. Это все, что я скажу об этом, пока наступление продолжается".
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Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- 10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.
- 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
- 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.