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РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт

Анастасія ПроцСереда, 14 серпня 2024, 08:36
РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт
Ілюстративне фото: Getty Images

Російських солдатів строкової служби, яких евакуювали з Курської області Росії після початку наступу ЗСУ, змушують підписувати контракт та їхати воювати на передову.

Джерело: російське інтернет-видання "Верстка" з посиланням на слова двох матерів строковиків

Деталі: Зазначається, що близько 150 строковиків, які раніше змогли евакуюватися з прикордоння Курської області, зараз перебувають в одній з військових частин під Курськом.

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За словами жінок, строковикам кажуть, що їх відправлять "слідом за штурмовими підрозділами", щоб "чистити територію" і обіцяють пільги та виплату "бойових"— по 4-4,5 тисячі рублів на день.

"Син дзвонив, їм сказали: "ви все одно підете, але зараз ми вам будемо платити бойові. Трошки вас підготуємо і підете за штурмовиками. А якщо не погодитеся, то підете під суд і все одно підете [воювати], нікуди не дінетесь". Тобто їх все одно планують туди відправити. На них морально намагаються натиснути, намагаються обробити та відправити в цю діру наших дітей",  цитує "Верстка" одну з матерів.

Інша жінка розповіла, що її сина та інших строковиків нібито вмовляють підписати контракт із Міністерством оборони РФ.

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Вона також розповіла, що її син був призваний з Бєлгородської області та з квітня перебував у Курській області. Після прориву ЗСУ він не виходив на зв'язок чотири доби. Жінка поскаржилась журналістам, що Путін не дотримав своєї обіцянки не відправляти строковиків на так зване "СВО".

"Президент наш сказав, що строковики не повинні бути на СВО. Він же не повинен був брати участь у бойових діях, чому це сталося? Він і так таке побачив, що не повинен був бачити. Якщо ви хотіли, щоб вони захищали кордони, то чому ви їх не підготували?"  скаржиться жінка. 

Передісторія

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
  • 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
  • 13 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.

Курська область
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