РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт

Российских солдат срочной службы, которых эвакуировали из Курской области России после начала наступления ВСУ, заставляют подписывать контракт и ехать воевать на передовую.

Источник: российское интернет-издание "Верстка" со ссылкой на слова двух матерей срочников

Детали: Отмечается, что около 150 срочников, которые ранее смогли эвакуироваться из приграничья Курской области, сейчас находятся в одной из воинских частей под Курском.

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По словам женщин, срочникам говорят, что их отправят "вслед за штурмовыми подразделениями", чтобы "чистить территорию" и обещают льготы и выплату "боевых" — по 4-4,5 тысячи рублей в день.

"Сын звонил, им сказали: "вы все равно пойдете, но сейчас мы вам будем платить боевые. Немножко вас подготовим и пойдете за штурмовиками. А если не согласитесь, то пойдете под суд и все равно пойдете [воевать], никуда не денетесь". То есть их все равно планируют туда отправить. На них морально пытаются надавить, пытаются обработать и отправить в эту дыру наших детей", — цитирует "Верстка" одну из матерей.

Другая женщина рассказала, что ее сына и других срочников якобы уговаривают подписать контракт с Министерством обороны РФ.

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Она также рассказала, что ее сын был призван из Белгородской области и с апреля находился в Курской области. После прорыва ВСУ он не выходил на связь четверо суток. Женщина пожаловалась журналистам, что Путин не сдержал своего обещания не отправлять срочников на так называемое "СВО"

"Президент наш сказал, что срочники не должны быть на СВО. Он же не должен был участвовать в боевых действиях, почему это произошло? Он и так такое увидел, что не должен был видеть. Если вы хотели, чтобы они защищали границы, то почему вы их не подготовили?" — жалуется женщина.

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