Журналісти показали, як українці роздають гуманітарку цивільним на Курщині
Українські війська почали роздавати гуманітарну допомогу цивільним жителям міста Суджа в Курській області РФ, що перебуває під контролем ЗСУ.
Джерело: репортаж журналістів ТСН
Деталі: За словами журналістки, в Суджу прибуло кілька гуманітарних вантажів.
Як повідомляє військовий в телевізійному сюжеті, вони привезли людям воду, продукти, консерви, печиво тощо. Відомо про близько 100 людей, які залишилися в Суджі, серед них є діти.
Що передувало:
Президент Володимир Зеленський обговорив на спеціальній нараді питання створення за необхідності військових комендатур на території Курської області РФ, яку беруть під контроль Сили оборони України.
Журналісти УП зафіксували, як виглядає кордон України на Сумщині на другий тиждень рейду Сил оборони на території Курської області Росії.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, вважає аналітичний проєкт DeepState.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на Ставці, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. "На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав він.
- 14 серпня Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.