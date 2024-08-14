Журналісти показали, як українці роздають гуманітарку цивільним на Курщині

Українські війська почали роздавати гуманітарну допомогу цивільним жителям міста Суджа в Курській області РФ, що перебуває під контролем ЗСУ.

Джерело: репортаж журналістів ТСН

Деталі: За словами журналістки, в Суджу прибуло кілька гуманітарних вантажів.

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скриншот з телемарафону "єдині новини"

Як повідомляє військовий в телевізійному сюжеті, вони привезли людям воду, продукти, консерви, печиво тощо. Відомо про близько 100 людей, які залишилися в Суджі, серед них є діти.

скриншот з телемарафону "єдині новини"

Що передувало:

Президент Володимир Зеленський обговорив на спеціальній нараді питання створення за необхідності військових комендатур на території Курської області РФ, яку беруть під контроль Сили оборони України.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти УП зафіксували, як виглядає кордон України на Сумщині на другий тиждень рейду Сил оборони на території Курської області Росії.

Передісторія: