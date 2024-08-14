Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Журналисты показали, как украинцы раздают гуманитарку гражданским на Курщине

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 19:12
Журналисты показали, как украинцы раздают гуманитарку гражданским на Курщине
скриншот с телемарафона «єдині новини»

Украинские войска начали раздавать гуманитарную помощь гражданским жителям города Суджа в Курской области РФ, находящегося под контролем ВСУ.

Источник: репортаж журналистов ТСН

Детали: По словам журналистки, в Суджу прибыло несколько гуманитарных грузов.

Реклама:
 
скриншот с телемарафона "єдині новини"

Как сообщает военный в телевизионном сюжете, они привезли людям воду, продукты, консервы, печенье и тому подобное. Известно об около 100 людях, которые остались в Судже, среди них есть дети.

 
скриншот с телемарафона "єдині новини"

Что предшествовало:

Президент Владимир Зеленский обсудил на специальном совещании вопрос создания при необходимости военных комендатур на территории Курской области РФ, которую берут под контроль Силы обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты УП зафиксировали, как выглядит граница Украины на Сумщине на вторую неделю рейда Сил обороны на территории Курской области России.

Предыстория:

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • По состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать около 44 населенных пунктов в Курской области России, считает аналитический проект DeepState.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. "В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем", - сказал он.
  • 14 августа Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

Курская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Горящий паром с топливом в порту "Кавказ" затонул – росСМИ

Пятница пройдет без отключений света – "Укрэнерго"

фото, видеоВ российском порту "Кавказ" горит паром с топливом: СМИ РФ говорят об ударе Украины

В Германии расследуют возможную причастность России к пролету дронов над немецкой АЭС - Bild

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Все новости...
Курская область
Зеленский: ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается
Зеленский поднял вопрос создания военных комендатур в Курской области РФ
Сырский: С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км
Последние новости
20:03
Сколько детей с оккупированных территорий вступили в украинские вузы в этом году? Данные от МОН
19:55
Третя штурмова просунулася углиб фронту на майже 2 км² на Харківщині
19:52
НАБУ завершило расследование по взятке в деле по завладению энергией "Укрэнерго"
19:23
В Бельгии провалились коалиционные переговоры, которые вел лидер фламандских националистов
19:20
США продадут Румынии ракеты AMRAAM на $180 миллионов
19:20
Восемь гражданских пострадали из-за российских обстрелов Донецкой области
19:19
Не только метанием копья: ученые обнаружили способ, которым доисторические люди убивали мамонтов
19:14
Минюст хочет национализировать гостиничный комплекс в Буковеле экс-охранника Януковича
19:05
Зеленский поручил правительству утвердить Национальную стратегию ветеранской политики
19:04
BMW впервые обогнал Tesla по продажам электромобилей в Европе
Все новости...
Реклама:
Реклама: