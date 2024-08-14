Журналисты показали, как украинцы раздают гуманитарку гражданским на Курщине

Украинские войска начали раздавать гуманитарную помощь гражданским жителям города Суджа в Курской области РФ, находящегося под контролем ВСУ.

Источник: репортаж журналистов ТСН

Детали: По словам журналистки, в Суджу прибыло несколько гуманитарных грузов.

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скриншот с телемарафона "єдині новини"

Как сообщает военный в телевизионном сюжете, они привезли людям воду, продукты, консервы, печенье и тому подобное. Известно об около 100 людях, которые остались в Судже, среди них есть дети.

скриншот с телемарафона "єдині новини"

Что предшествовало:

Президент Владимир Зеленский обсудил на специальном совещании вопрос создания при необходимости военных комендатур на территории Курской области РФ, которую берут под контроль Силы обороны Украины.

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Журналисты УП зафиксировали, как выглядит граница Украины на Сумщине на вторую неделю рейда Сил обороны на территории Курской области России.

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