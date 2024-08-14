Журналисты показали, как украинцы раздают гуманитарку гражданским на Курщине
Украинские войска начали раздавать гуманитарную помощь гражданским жителям города Суджа в Курской области РФ, находящегося под контролем ВСУ.
Источник: репортаж журналистов ТСН
Детали: По словам журналистки, в Суджу прибыло несколько гуманитарных грузов.
Как сообщает военный в телевизионном сюжете, они привезли людям воду, продукты, консервы, печенье и тому подобное. Известно об около 100 людях, которые остались в Судже, среди них есть дети.
Что предшествовало:
Президент Владимир Зеленский обсудил на специальном совещании вопрос создания при необходимости военных комендатур на территории Курской области РФ, которую берут под контроль Силы обороны Украины.
Журналисты УП зафиксировали, как выглядит граница Украины на Сумщине на вторую неделю рейда Сил обороны на территории Курской области России.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- По состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать около 44 населенных пунктов в Курской области России, считает аналитический проект DeepState.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. "В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем", - сказал он.
- 14 августа Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.