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Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину – Politico

Ірина БалачукЧетвер, 15 серпня 2024, 13:46
Поки Київ має успіхи на Курщині, росіяни поступово окуповують Донеччину – Politico
Фото УП

У той час як збройні сили України просуваються у російській Курській області, росіяни завдають ударів у відповідь, захоплюючи нові території на Донеччині.

Джерело: Politico із посиланням на джерела в українській армії

Дослівно видання: "У той час як успіхи несподіваної Курської операції підняли бойовий дух Києва, російські війська наносять удари у відповідь, захоплюючи все нові території у Донецькій області України".

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Деталі: Журналісти пишуть, що з початком Курської операції ситуація на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася.

Пряма мова речника 110 окремої механізованої бригади Івана Секача: "Я б сказав, що на нашій частині фронту (110 ОМБр дислокується в Покровському районі Донецької області – ред.) ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть".

Видання нагадує, що, згідно з даними DeepState, за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.

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Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив і не спростував це повідомлення. Однак у зведеннях Генштабу щодня повідомляють, що в цих районах тривають інтенсивні бої, і що найбільше ворожих атак відбувається на  Покровському напрямку.

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Передісторія:

Курська область Донецька областьвійнаокупація
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