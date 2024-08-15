Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донецкую область – Politico
В то время как вооруженные силы Украины продвигаются в российской Курской области, россияне наносят ответные удары, захватывая новые территории в Донецкой области.
Источник: Politico со ссылкой на источники в украинской армии
Дословно издание: "В то время как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские войска наносят ответные удары, захватывая все новые территории в Донецкой области Украины".
Детали: Журналисты пишут, что с началом Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась.
Прямая речь спикера 110 отдельной механизированной бригады Ивана Секача: "Я бы сказал, что на нашей части фронта (110 ОМБр дислоцируется в Покровском районе Донецкой области – ред.) ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят".
Детали: Издание напоминает, что, согласно данным DeepState, за последние 24 часа Россия оккупировала села Желанное и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области.
Генштаб ВСУ пока не подтвердил и не опроверг это сообщение. Однако в сводках Генштаба ежедневно сообщают, что в этих районах продолжаются интенсивные бои, и что больше всего вражеских атак происходит на Покровском направлении.
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Предыстория:
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Российские власти проводят эвакуацию из приграничных районов Курской области.
- Минреинтеграции предлагает жителям Курщины помощь в эвакуации на территорию Украины.
- 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области есть продвижение на 1-2 км.
- Президент Владимир Зеленский поднял вопрос создания военных комендатур в Курской области РФ.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.