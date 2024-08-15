Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донецкую область – Politico

Ирина БалачукЧетверг, 15 августа 2024, 13:46
Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донецкую область – Politico
Фото УП

В то время как вооруженные силы Украины продвигаются в российской Курской области, россияне наносят ответные удары, захватывая новые территории в Донецкой области.

Источник: Politico со ссылкой на источники в украинской армии

Дословно издание: "В то время как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские войска наносят ответные удары, захватывая все новые территории в Донецкой области Украины".

Реклама:

Детали: Журналисты пишут, что с началом Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась.

Прямая речь спикера 110 отдельной механизированной бригады Ивана Секача: "Я бы сказал, что на нашей части фронта (110 ОМБр дислоцируется в Покровском районе Донецкой области – ред.) ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят".

Детали: Издание напоминает, что, согласно данным DeepState, за последние 24 часа Россия оккупировала села Желанное и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Генштаб ВСУ пока не подтвердил и не опроверг это сообщение. Однако в сводках Генштаба ежедневно сообщают, что в этих районах продолжаются интенсивные бои, и что больше всего вражеских атак происходит на Покровском направлении.

Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше

Предыстория:

Курская область Донецкая областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Курская область
На Курщине ВСУ продвинулись еще на 0,5-1,5 км и контролируют 82 населенных пункта – главком
Сырский: На Курщине создана первая военная комендатура, возглавил генерал-майор Москалев
Sky News: Украина использует британские танки Challenger 2 в операции на Курщине
Последние новости
13:19
Жара, местами – гроза: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни
13:19
видеоДесантники 46 ОАэМБр отбили 3 штурма и уничтожили много техники врага
13:17
Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу
13:06
Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС
13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
12:58
Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось
12:54
Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство
12:46
Футбол"Кривбасс" – "Бетис": анонс матча плей-офф Лиги конференций УЕФА
12:45
В Украине продолжает расти потребление электроэнергии
12:40
видео"Кормят гадостью, в палате грибок": боец объявил голодовку из-за условий в больнице Одессы
Все новости...
Реклама:
Реклама: