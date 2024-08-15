Пока Киев имеет успехи на Курщине, россияне постепенно оккупируют Донецкую область – Politico

В то время как вооруженные силы Украины продвигаются в российской Курской области, россияне наносят ответные удары, захватывая новые территории в Донецкой области.

Источник: Politico со ссылкой на источники в украинской армии

Дословно издание: "В то время как успехи неожиданной Курской операции подняли боевой дух Киева, российские войска наносят ответные удары, захватывая все новые территории в Донецкой области Украины".

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Детали: Журналисты пишут, что с началом Курской операции ситуация на отдельных участках фронта в Украине ухудшилась.

Прямая речь спикера 110 отдельной механизированной бригады Ивана Секача: "Я бы сказал, что на нашей части фронта (110 ОМБр дислоцируется в Покровском районе Донецкой области – ред.) ситуация ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят".

Детали: Издание напоминает, что, согласно данным DeepState, за последние 24 часа Россия оккупировала села Желанное и Орловка, а также продвинулась в направлении Нью-Йорка, Красногоровки, Николаевки и Журавки в Донецкой области.

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Генштаб ВСУ пока не подтвердил и не опроверг это сообщение. Однако в сводках Генштаба ежедневно сообщают, что в этих районах продолжаются интенсивные бои, и что больше всего вражеских атак происходит на Покровском направлении.

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