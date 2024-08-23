Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Супутник зафіксував наслідки удару по російському порту "Кавказ"

Ірина БалачукП'ятниця, 23 серпня 2024, 12:47
Супутник зафіксував наслідки удару по російському порту Кавказ
Наслідки удару по російському порту "Кавказ". ФОТО З TELEGRAM "РАДІО СВОБОДА"

З’явилися супутникові фото наслідків українського удару по російському порому у порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.

Джерело: Радіо свобода з посиланням на знімки Planet Labs від 23 серпня

Деталі: На фото Planet Labs видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік. Повідомляється, що ці судна також могли бути ушкоджені внаслідок удару.

Крім того, на знімках видно пошкоджену інфраструктуру – уражене залізничне полотно, що веде до води.  

Реклама:
 
Так порт "Кавказ" виглядав у червні 
Фото з Telegram "Радіо Свобода"

Передісторія:

  • 22 серпня в порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки заявили про удар української ракети.
  • Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що пором із 30 цистернами палива, атакований ЗСУ в порту "Кавказ", затонув.
  • Співрозмовники "Української правди" в командуванні Сил оборони повідомили, що "Конро Трейдер" уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".
  • 23 серпня у Військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ 22 серпня.

РосіяКримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла

футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН

Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають

фотоУдар росіян по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох

У середу обмеження світла будуть меншими – "Укренерго"

Голова МАГАТЕ попередив про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Усі новини...
Росія
Ув'язнені захопили заручників у колонії Росії, співробітника ФСВП убили – росЗМІ
Британська розвідка розповіла, що відбувається в групі Вагнера через рік після загибелі Пригожина
Російський Мінтранс заявив, що пором до Криму, який затонув після атаки, "тимчасово не працює"
Останні новини
22:59
У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла
22:40
Федоров назвав вартість дрону-ракети "Паляниця"
22:09
Міноборони Польщі про МіГи для України: можемо передати, коли отримаємо більш сучасну заміну
21:55
Медведєв заявив, що за допомогою Telegram РФ доносить свої матеріали до "пересічного українця"
21:50
футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН
21:45
Новини економіки 27 серпня: плани на закинуту АЕС, ліміти на карткові перекази
21:40
Жонглював сокирами і кутав дружину в пластик: як американець встановив 181 світовий рекорд
21:21
Шведські неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції – ЗМІ
20:58
Росіяни обстріляли "швидку", яка їхала до пораненого в Херсоні: постраждали троє медиків
20:56
Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають
Усі новини...
Реклама:
Реклама: