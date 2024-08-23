Супутник зафіксував наслідки удару по російському порту "Кавказ"
П'ятниця, 23 серпня 2024, 12:47
З’явилися супутникові фото наслідків українського удару по російському порому у порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.
Джерело: Радіо свобода з посиланням на знімки Planet Labs від 23 серпня
Деталі: На фото Planet Labs видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік. Повідомляється, що ці судна також могли бути ушкоджені внаслідок удару.
Крім того, на знімках видно пошкоджену інфраструктуру – уражене залізничне полотно, що веде до води.
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Передісторія:
- 22 серпня в порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки заявили про удар української ракети.
- Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що пором із 30 цистернами палива, атакований ЗСУ в порту "Кавказ", затонув.
- Співрозмовники "Української правди" в командуванні Сил оборони повідомили, що "Конро Трейдер" уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".
- 23 серпня у Військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ 22 серпня.