Супутник зафіксував наслідки удару по російському порту "Кавказ"

Наслідки удару по російському порту "Кавказ". ФОТО З TELEGRAM "РАДІО СВОБОДА"

З’явилися супутникові фото наслідків українського удару по російському порому у порту "Кавказ", що в Краснодарському краї РФ.

Джерело: Радіо свобода з посиланням на знімки Planet Labs від 23 серпня

Деталі: На фото Planet Labs видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік. Повідомляється, що ці судна також могли бути ушкоджені внаслідок удару.



Крім того, на знімках видно пошкоджену інфраструктуру – уражене залізничне полотно, що веде до води.

Реклама:

Так порт "Кавказ" виглядав у червні Фото з Telegram "Радіо Свобода"

Передісторія: