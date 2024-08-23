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Спутник зафиксировал последствия удара по российскому порту "Кавказ"

Ирина БалачукПятница, 23 августа 2024, 12:47
Спутник зафиксировал последствия удара по российскому порту Кавказ
Последствия удара по российскому порту "Кавказ". ФОТО ИЗ TELEGRAM "РАДИО СВОБОДА"

Появились спутниковые фото последствий украинского удара по российскому парому в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ.

Источник: Радио свобода со ссылкой на снимки Planet Labs от 23 августа

Детали: На фото Planet Labs видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку. Сообщается, что эти суда также могли быть повреждены в результате удара.

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Кроме того, на снимках видно поврежденную инфраструктуру – пораженное железнодорожное полотно, ведущее к воде. 

 
Так порт "Кавказ" выглядел в июне 
ФОТО ИЗ TELEGRAM "РАДИО СВОБОДА"

Предыстория:

  • 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом, российские СМИ и паблики заявили об ударе украинской ракеты.
  • Позже оперативный штаб Краснодарского края РФ сообщил, что паром с 30 цистернами топлива, атакованный ВСУ в порту "Кавказ", затонул.
  • Собеседники "Украинской правды" в командовании Сил обороны сообщили, что "Конро Трейдер" поразила украинская ракета, вероятно – "Нептун".
  • 23 августа в Военно-морских силах Украины подтвердили уничтожение российского железнодорожного парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ 22 августа.

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