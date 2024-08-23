Спутник зафиксировал последствия удара по российскому порту "Кавказ"

Последствия удара по российскому порту "Кавказ". ФОТО ИЗ TELEGRAM "РАДИО СВОБОДА"

Появились спутниковые фото последствий украинского удара по российскому парому в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ.

Источник: Радио свобода со ссылкой на снимки Planet Labs от 23 августа

Детали: На фото Planet Labs видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку. Сообщается, что эти суда также могли быть повреждены в результате удара.

Реклама:

Кроме того, на снимках видно поврежденную инфраструктуру – пораженное железнодорожное полотно, ведущее к воде.

Так порт "Кавказ" выглядел в июне ФОТО ИЗ TELEGRAM "РАДИО СВОБОДА"

Предыстория: