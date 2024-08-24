Сили оборони продовжили просування в районі Суджі – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтвердили просування українських військ у районі Суджі Курської області РФ.
Джерело: ISW
Дослівно: "Українські війська продовжували незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області 23 серпня".
Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).
Російський блогер стверджував, що українські сили також просунулися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.
Російські джерела також запевняють, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка, але що в цьому районі, ймовірно, діють мобільні групи українських військ.
Деякі російські блогери заявили, що українські війська також просунулися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі).
Крім того, вони зазначали, що російські війська знову зайняли Спальне і Крупець (обидва на південний схід від Суджі), хоча ситуація в цьому районі залишається незрозумілою.
За даними російських блогерів, війська РФ відбили українську механізовану атаку силами взводу біля Олександрівки (на північний схід від Коренево).
Один із цих блогерів стверджував, що 23 серпня російські війська знову зайняли позиції на захід від Кореневого, припускаючи, що українські війська нещодавно діяли на захід від цього населеного пункту.
Разом з тим російські джерела засвідчили, що 22 і 23 серпня бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення в Курській області.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США отримують "краще розуміння" цілей України в Курській області і зазначила, що Україна хоче створити буферну зону в Курській області.
Сінгх додала, що США все ще працюють над тим, щоб визначити, як буферна зона відповідає стратегічним цілям України, і що США продовжують надавати матеріальні засоби для підтримки потреб України на полі бою.
Вона пояснила, що нинішні обмеження США на можливість України використовувати надану США зброю для ураження військових цілей у прикордонних з Росією районах дозволяють українським військам вести вогонь у відповідь, захищаючись від російських атак через кордон, в тому числі в Курській області.
Ключові висновки ISW за 23 серпня:
- Українські війська продовжили незначне просування в районі Суджі на тлі продовження українських операцій в Курській області 23 серпня.
- Українські посадовці продовжують наголошувати на тому, як українські сили можуть використати тактичні та технологічні переваги, щоб нівелювати російську матеріальну перевагу.
- Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 23 серпня.
- За повідомленнями, 23 серпня українські війська завдали чергового удару з безпілотника по нафтобазі в Пролетарську Ростовської області.
- Ув'язнені, пов'язані з "Ісламською державою", 23 серпня взяли в заручники співробітників та інших ув'язнених у виправній колонії в Суровикино Волгоградської області.
- Російські "військові" блогери відреагували на кризу із заручниками критикою російської пенітенціарної системи та міграційної політики.
- Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив підтримку миру в Україні на основі участі Індії у мирному саміті в Україні в липні 2024 року та підписав кілька двосторонніх угод про співпрацю під час візиту в Україну.
- Російські війська нещодавно просунулися поблизу Кремінної, Торецька, Покровська і Донецька.
- Російська влада продовжує використовувати призовників для поповнення людських ресурсів для участі в бойових діях в Україні.