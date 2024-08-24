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Силы обороны продолжили продвижение в районе Суджи – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 августа 2024, 05:20
Силы обороны продолжили продвижение в районе Суджи – ISW
карта ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтвердили продвижение украинских войск в районе Суджи Курской области РФ.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские войска продолжали незначительное продвижение в районе Суджи на фоне продолжающихся украинских операций в Курской области 23 августа".
Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись дальше в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

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Российский блогер утверждал, что украинские силы также продвинулись к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Российские источники также уверяют, что есть противоречивые сообщения о боях к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Саморядово и Козыревка, но что в этом районе, вероятно, действуют мобильные группы украинских войск.

Некоторые российские блогеры заявили, что украинские войска также продвинулись к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи).

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Кроме того, они отмечали, что российские войска снова заняли Спальное и Крупец (оба к юго-востоку от Суджи), хотя ситуация в этом районе остается неясной.

По данным российских блогеров, войска РФ отбили украинскую механизированную атаку силами взвода возле Александровки (к северо-востоку от Коренево).

Один из этих блогеров утверждал, что 23 августа российские войска снова заняли позиции к западу от Коренево, предполагая, что украинские войска недавно действовали к западу от этого населенного пункта.

Вместе с тем российские источники показали, что 22 и 23 августа боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения в Курской области.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США получают "лучшее понимание" целей Украины в Курской области и отметила, что Украина хочет создать буферную зону в Курской области.

Сингх добавила, что США все еще работают над тем, чтобы определить, как буферная зона соответствует стратегическим целям Украины, и что США продолжают предоставлять материальные средства для поддержки потребностей Украины на поле боя.

Она пояснила, что нынешние ограничения США на возможность Украины использовать предоставленное США оружие для поражения военных целей в приграничных с Россией районах позволяют украинским войскам вести ответный огонь, защищаясь от российских атак через границу, в том числе в Курской области.

Ключевые выводы ISW за 23 августа:

  • Украинские войска продолжили незначительное продвижение в районе Суджи на фоне продолжения украинских операций в Курской области 23 августа.
  • Украинские чиновники продолжают подчеркивать, как украинские силы могут использовать тактические и технологические преимущества, чтобы нивелировать российское материальное преимущество.
  • Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 августа.
  • По сообщениям, 23 августа украинские войска нанесли очередной удар с беспилотника по нефтебазе в Пролетарске Ростовской области.
  • Заключенные, связанные с "Исламским государством", 23 августа взяли в заложники сотрудников и других заключенных в исправительной колонии в Суровикино Волгоградской области.
  • Российские "военные" блогеры отреагировали на кризис с заложниками критикой российской пенитенциарной системы и миграционной политики.
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил поддержку мира в Украине на основе участия Индии в мирном саммите в Украине в июле 2024 года и подписал несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве во время визита в Украину.
  • Российские войска недавно продвинулись вблизи Кременной, Торецка, Покровска и Донецка.
  • Российские власти продолжают использовать призывников для пополнения человеческих ресурсов для участия в боевых действиях в Украине.

Курская область ISWвойна
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