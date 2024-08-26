Окупанти убили цивільного у Запорізькій області
Понеділок, 26 серпня 2024, 09:51
У результаті російського масованого удару загинув чоловік у Запорізькій області.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік".
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Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.
- У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.
- Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.
- Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області.