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Оккупанты убили гражданского в Запорожской области

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 09:51
Оккупанты убили гражданского в Запорожской области

В результате российского массированного удара погиб мужчина в Запорожской области.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина".

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