Оккупанты убили гражданского в Запорожской области
Понедельник, 26 августа 2024, 09:51
В результате российского массированного удара погиб мужчина в Запорожской области.
Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина".
Реклама:
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
- В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.
- Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.
- Известно об одном погибшем в Днепропетровской области.