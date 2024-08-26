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ГБР подтвердило, что нардеп Дмитрук выехал из Украины нелегально: мандата его пока не лишат

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 августа 2024, 12:24
ГБР подтвердило, что нардеп Дмитрук выехал из Украины нелегально: мандата его пока не лишат
Артем Дмитрук, фото 048.ua

В Государственном бюро расследований подтверждают, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову.

Источник: советник по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян и первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам регламента и депутатской этики нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок в эфире национального телемарафона

Прямая речь Сапьян: "Сейчас можем говорить, что установлено, что действительно действующий народный депутат пересек незаконно и нелегально государственную границу. Эти факты уже установлены. Если говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы и депутату непосредственно, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому правонарушению, пока рано".

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Детали: Представительница ГБР отметила, что действительно расследование по Дмитруку велось уже долгое время, но она напомнила, что подозрение народным депутатам подписывает генеральный прокурор. По данным "Украинской правды", речь идет об эпизоде с дракой в центре Киева в 2023 году и об эпизоде с нападением на правоохранителя и попыткой завладеть его оружием, о котором ранее официально не сообщалось.

В свою очередь нардеп Евтушок напоминает, что сейчас законных оснований лишить Дмитрука - нет.

Прямая речь Евтушка: "В этой конкретной ситуации есть ряд оснований, определенных Конституцией Украины, законом Украины, которыми можно лишать народного депутата полномочий. Среди оснований - приговор суда, которого на сегодня по Дмитруку еще нет, лишение гражданства Украины, если есть двойное гражданство (это полномочия президента Украины), смерть или собственное заявление (о сложении мандата -ред.). На сегодня таких оснований нет".

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Детали: При этом Евтушок выразил уверенность: если появится приговор суда, то "парламент очевидно выполнит свою миссию и лишит полномочий этого народного депутата".

Предыстория:

  • Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
  • В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу Дмитрука. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в понедельник 26 августа соберет совещание руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур относительно предателей и их бегства из Украины.

Верховная РадаграницаГБР
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