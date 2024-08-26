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Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 26 серпня 2024, 13:36
Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі
Рятувальники під час ліквідації наслідків російських ударів по Одещині 26 серпня. Фото ДСНС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої атаки росіян 26 серпня заявив, що партнери України можуть допомогти покласти край російському терору, ухваливши два рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра у мережі X (Twitter)

Пряма мова Кулеби: "Існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По-перше, підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору".

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Деталі: Міністр наголосив, що жодне з цих рішень не є ескалацією.

"Навпаки, вони стримуватимуть Росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", – підсумував Кулеба.

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