Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої атаки росіян 26 серпня заявив, що партнери України можуть допомогти покласти край російському терору, ухваливши два рішення.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост міністра у мережі X (Twitter)
Пряма мова Кулеби: "Існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російському терору. По-перше, підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору".
Деталі: Міністр наголосив, що жодне з цих рішень не є ескалацією.
"Навпаки, вони стримуватимуть Росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов'язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя", – підсумував Кулеба.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.
- У результаті атаки у різних областях загинули 5 людей, щонайменше 17 дістали поранення, серед них – діти.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед", і закликав партнерів до сильних рішень.