Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной атаки россиян 26 августа заявил, что партнеры Украины могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в сети X (Twitter)
Прямая речь Кулебы: "Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам быстрее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству".
Детали: Министр подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией.
"Наоборот, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизни", – подытожил Кулеба.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.
- В результате атаки в разных областях погибли 5 человек, по меньшей мере 17 получили ранения, среди них – дети.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед", и призвал партнеров к сильным решениям.