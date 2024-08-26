Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

Спасатели во время ликвидации последствий российских ударов по Одесской области 26 августа. Фото ГСЧС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной атаки россиян 26 августа заявил, что партнеры Украины могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в сети X (Twitter)

Прямая речь Кулебы: "Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам быстрее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству".

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Детали: Министр подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией.

"Наоборот, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизни", – подытожил Кулеба.

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