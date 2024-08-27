Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Щонайменше 6 "Шахедів" залетіли в Білорусь – спостерігачі

Ірина БалачукВівторок, 27 серпня 2024, 11:41
Щонайменше 6 Шахедів залетіли в Білорусь – спостерігачі
Фото ілюстративне GettyImages

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що вночі мінімум 6 російських "Шахедів" залетіли на територію Білорусі, і що авіація Військово-повітряних сил РБ була в повітрі всю ніч.

Джерело: Беларускі Гаюн у Telegram

Дослівно "Беларускі Гаюн": "За минулу ніч на територію Білорусі з боку України залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними @eRadarrua, "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 і 05:55.

Раніше те, що "Шахед" (принаймні один – ред.) залітав у Білорусь, підтвердив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук.

За інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч. Повідомляється, що винищувач із Барановичів, який був піднятий близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Влітку 2024 року вже неодноразово фіксувався заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Так було 13 і 16 липня, а також 21 серпня. Самопроголошена влада РБ ніяк ці факти не коментувала.

Передісторія:

ШахедБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США оголосили санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори

доповнено"Перезавантаження уряду": фракція "Слуга народу" визначила, хто займе посади

Зеленський: Усі визначені завдання Курської операції реалізовуються 

Графіки відключення світла у четвер: обмеження будуть легшими

Шуфричу в суд викликали лікарів через погане самопочуття

відеоНапад на військових у Луцьку: поліція затримала чоловіка, який стріляв із рушниці

Усі новини...
Шахед
Новий комбінований удар росіян: 4 загиблих, 16 поранених – Зеленський
Росіяни вдарили по Запоріжжю 7 "Шахедами": 2 загиблих, пошкоджені понад 30 будинків
Росіяни випустили по Україні 10 ракет і 81 "Шахед", 65 цілей вдалося збити – Олещук
Останні новини
22:27
БЕБ про справу Коломойського: до схеми з легалізації 4 млрд причетний банк втікача Курченка
22:24
Російські війська запустили ударні БпЛА на територію України
22:16
Урядовий “Квартал”. Чому Зеленський вирішив провести кадрові зміни в уряді
22:10
Україна почала обговорення фіскальних реформ з МВФ
21:46
футболДовбика номінували на Золотий м'яч
21:32
Росіяни зі "Смерчів" обстріляли Костянтинівку: є жертва та поранені
21:16
США оголосили санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори
21:14
Тижнева інфляція в Росії вперше за 18 місяців стала негативною
21:09
ЗМІ: Макрон відклав призначення нового прем’єра Франції, розгляне інших кандидатів
20:45
Опитування CNN: Гарріс несуттєво випереджає Трампа в ключових штатах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: