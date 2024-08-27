Щонайменше 6 "Шахедів" залетіли в Білорусь – спостерігачі
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що вночі мінімум 6 російських "Шахедів" залетіли на територію Білорусі, і що авіація Військово-повітряних сил РБ була в повітрі всю ніч.
Джерело: Беларускі Гаюн у Telegram
Дослівно "Беларускі Гаюн": "За минулу ніч на територію Білорусі з боку України залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними @eRadarrua, "Шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України".
Деталі: Повідомляється, що перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 і 05:55.
Раніше те, що "Шахед" (принаймні один – ред.) залітав у Білорусь, підтвердив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук.
За інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч. Повідомляється, що винищувач із Барановичів, який був піднятий близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо.
Чому це важливо: Влітку 2024 року вже неодноразово фіксувався заліт російських дронів-камікадзе на територію Білорусі. Так було 13 і 16 липня, а також 21 серпня. Самопроголошена влада РБ ніяк ці факти не коментувала.
Передісторія:
- Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 27 серпня росіяни атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", 5 крилатих ракет і 60 БпЛА вдалося знищити. Унаслідок цього удару 4 людини загинули і 16 дістали поранення.
- 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.
- Унаслідок російської комбінованої атаки 26 серпня загинули 5 осіб і щонайменше 17 дістали поранення.