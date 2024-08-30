Командувач Повітряних сил про катастрофу F-16: США залучені до розслідування. Причини – з'ясуємо
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що причини авіаційної катастрофи винищувача F-16 буде встановлено, триває розслідування із залученням американських партнерів.
Джерело: Олещук у соцмережах
Пряма мова: "Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.
Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу.
Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи".
Деталі: Олещук зазначив, що вище керівництво держави одразу отримало доповідь про катастрофу. Було отримано попередній звіт, до розслідування причин долучилися партнери України зі США.
Командувач запевнив, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування.
Пряма мова: "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено. Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. В країні - війна!".
Передісторія:
- 29 серпня низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
- 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь. Телеканал CNN з посиланням на джерело в українському військовому відомстві повідомив, що Месь (український пілот з позивним "Мунфіш") загинув саме у катастрофі винищувача F-16.
- Згодом Генеральний штаб ЗСУ офіційно визнав, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.
- Українська служба "Голосу Америки" з посиланням на неназваних представників Повітряних сил України повідомила, що в українському військовому командуванні розглядаються різні версії катастрофи винищувача F-16, серед яких – "дружній вогонь" своїх ППО.