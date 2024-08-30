Командувач Повітряних сил про катастрофу F-16: США залучені до розслідування. Причини – з'ясуємо

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що причини авіаційної катастрофи винищувача F-16 буде встановлено, триває розслідування із залученням американських партнерів.

Джерело: Олещук у соцмережах

Пряма мова: "Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.

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Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу.

Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи".

Деталі: Олещук зазначив, що вище керівництво держави одразу отримало доповідь про катастрофу. Було отримано попередній звіт, до розслідування причин долучилися партнери України зі США.

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Командувач запевнив, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування.

Пряма мова: "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено. Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. В країні - війна!".

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