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Командувач Повітряних сил про катастрофу F-16: США залучені до розслідування. Причини – з'ясуємо

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 серпня 2024, 13:30
Командувач Повітряних сил про катастрофу F-16: США залучені до розслідування. Причини – з'ясуємо
Микола Олещук. фото Повітряних сил

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що причини авіаційної катастрофи винищувача F-16 буде встановлено, триває розслідування із залученням американських партнерів.

Джерело: Олещук у соцмережах

Пряма мова: "Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ.

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Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу.

Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи".

Деталі: Олещук зазначив, що вище керівництво держави одразу отримало доповідь про катастрофу. Було отримано попередній звіт, до розслідування причин долучилися партнери України зі США.

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Командувач запевнив, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування.

Пряма мова: "Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини,  чия відповідальність. І це буде зроблено. Інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. В країні - війна!".

Передісторія:

  • 29 серпня низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
  • 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь. Телеканал CNN з посиланням на джерело в українському військовому відомстві повідомив, що Месь (український пілот з позивним "Мунфіш") загинув саме у катастрофі винищувача F-16.
  • Згодом Генеральний штаб ЗСУ офіційно визнав, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.
  • Українська служба "Голосу Америки" з посиланням на неназваних представників Повітряних сил України повідомила, що в українському військовому командуванні розглядаються різні версії катастрофи винищувача F-16, серед яких – "дружній вогонь" своїх ППО.

винищувачікатастрофиПовітряні сили ЗСУвійна
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