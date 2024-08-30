Командующий Воздушных сил о катастрофе F-16: США привлечены к расследованию. Причины – выясним
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что причины авиационной катастрофы истребителя F-16 будут установлены, ведется расследование с привлечением американских партнеров.
Источник: Олещук в соцсетях
Прямая речь: "Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир.
Да, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу.
Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы".
Детали: Олещук отметил, что высшее руководство государства сразу получило доклад о катастрофе. Был получен предварительный отчет, к расследованию причин присоединились партнеры Украины из США.
Командующий заверил, что уже проводится детальный анализ, идет расследование.
Прямая речь: "Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано. Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. В стране - война!".
Предыстория:
- 29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел авиакатастрофу истребитель F-16.
- 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь. Телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве сообщил, что Месь (украинский пилот с позывным "Мунфиш") погиб именно в катастрофе истребителя F-16.
- Впоследствии Генеральный штаб ВСУ официально признал, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.
- Украинская служба "Голоса Америки" со ссылкой на неназванных представителей Воздушных сил Украины сообщила, что в украинском военном командовании рассматриваются различные версии катастрофы истребителя F-16, среди которых - "дружественный огонь" своих ПВО.