Командующий Воздушных сил о катастрофе F-16: США привлечены к расследованию. Причины – выясним

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что причины авиационной катастрофы истребителя F-16 будут установлены, ведется расследование с привлечением американских партнеров.

Источник: Олещук в соцсетях

Прямая речь: "Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир.

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Да, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу.

Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы".

Детали: Олещук отметил, что высшее руководство государства сразу получило доклад о катастрофе. Был получен предварительный отчет, к расследованию причин присоединились партнеры Украины из США.

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Командующий заверил, что уже проводится детальный анализ, идет расследование.

Прямая речь: "Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано. Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. В стране - война!".

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