Росіяни стирають Суджу з лиця землі – Сухопутні війська
У Сухопутних військах заявили, що росіяни стирають з землі місто Суджа Курської області, яке наразі контролюється українськими військовими.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ
Дослівно: "Знищують своїх же. Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.
У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі".
Деталі: У повідомленні йдеться, що з близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося близько 200 цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові. Переважна більшість залишенців – люди пенсійного віку.
Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки українським військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.
"Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі", – зазначили в Сухопутних військах.
Передісторія:
- Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.
- 12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.
- Зокрема, під контролем України перебуває місто Суджа, там побували українські та іноземні журналісти. ФСБ Росії порушила кримінальні справи проти американських і українських журналістів, які знімали матеріали в районі міста Суджа Курської області РФ після взяття його під контроль українськими військами.
- Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.
- 30 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ставки доповів, що українські військові за добу просунулися на окремих напрямках у Курській області РФ до двох кілометрів та взяли під контроль 5 квадратних кілометрів ворожої території.
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