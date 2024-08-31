Росіяни стирають Суджу з лиця землі – Сухопутні війська

У Сухопутних військах заявили, що росіяни стирають з землі місто Суджа Курської області, яке наразі контролюється українськими військовими.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Руйнування в Суджі, фото: Сухопутні війська ЗСУ

Дослівно: "Знищують своїх же. Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

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У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі".

Деталі: У повідомленні йдеться, що з близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося близько 200 цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові. Переважна більшість залишенців – люди пенсійного віку.

Руйнування в Суджі, фото: Сухопутні війська ЗСУ

Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки українським військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.

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Руйнування в Суджі, фото: Сухопутні війська ЗСУ

"Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі", – зазначили в Сухопутних військах.

Передісторія:

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