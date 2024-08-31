В Сухопутных войсках заявили, что россияне стирают с земли город Суджа Курской области, который сейчас контролируется украинскими военными.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "Уничтожают своих же. Несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (УАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

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В пятницу, 30 августа, российский УАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе".

Детали: В сообщении говорится, что из около 5 тысяч местных в городе осталось около 200 гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся – люди пенсионного возраста.

Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ

На днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее, благодаря украинским военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

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Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ

"Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в "кейсеваках" и везде, где есть раненые и больные", – отметили в Сухопутных войсках.

Предыстория:

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