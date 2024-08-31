Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Россияне стирают Суджу с лица земли – Сухопутные войска

Катерина ТищенкоСуббота, 31 августа 2024, 17:44
Россияне стирают Суджу с лица земли – Сухопутные войска
Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ

В Сухопутных войсках заявили, что россияне стирают с земли город Суджа Курской области, который сейчас контролируется украинскими военными.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ
Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "Уничтожают своих же. Несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (УАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.

Реклама:

В пятницу, 30 августа, российский УАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе".

Детали: В сообщении говорится, что из около 5 тысяч местных в городе осталось около 200 гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся – люди пенсионного возраста.

Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ
Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ

На днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее, благодаря украинским военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

ВИДЕО ДНЯ
Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ
Разрушения в Судже, фото: Сухопутные войска ВСУ

"Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в "кейсеваках" и везде, где есть раненые и больные", – отметили в Сухопутных войсках.

Предыстория:

Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше

"Хоть ютуб нам включите". Репортаж УП из Суджи и ее пригорода через две недели после наступления Сил обороны

Курская область войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Враг нанес удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар

Паралимпиада-2024, фотоВсе медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024 года

Новый глава МИД отозвал временного поверенного в Грузии

Зеленский раскрыл конгрессменам США "детали" плана, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024: Украина заняла 7 место

Третий день без отключений: в понедельник ограничивать электрику не планируют

Все новости...
Умеров подтвердил, что передал США список целей для ATACMS в России
Россияне ударили по Харьковщине: 2 погибших, 11 пострадавших
Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушных сил связано с катастрофой F-16
Нидерланды передают Украине 28 гусеничных машин Viking
Последние новости
03:44
КНДР 5 дней подряд запускала воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи
03:04
Враг нанес удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар
02:30
футболРезультаты матчей Лиги наций 8 сентября
02:04
Укрзализныця сообщила о задержке рейсов и изменении маршрутов поездов
01:42
DeepState: Враг захватил Водяное Донецкой области
00:40
ОбновленоНа Киевщине и в пригороде столицы работала ПВО по вражеским "Шахедам"
00:20
обновлено от 23:02Россияне запускали "Шахеды" с северо-востока
00:06
Паралимпиада-2024, фотоВсе медалисты Украины на Паралимпийских играх 2024 года
23:46
В ряде областей в понедельник пройдут дожди
23:37
Россияне обстреляли Очаков, в собственном доме погибла женщина
Все новости...
Реклама:
Реклама: