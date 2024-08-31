Россияне стирают Суджу с лица земли – Сухопутные войска
В Сухопутных войсках заявили, что россияне стирают с земли город Суджа Курской области, который сейчас контролируется украинскими военными.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Дословно: "Уничтожают своих же. Несмотря на то, что Суджа находится в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (УАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе.
В пятницу, 30 августа, российский УАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе".
Детали: В сообщении говорится, что из около 5 тысяч местных в городе осталось около 200 гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся – люди пенсионного возраста.
На днях представители новосозданной украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее, благодаря украинским военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.
"Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные: на стабпунктах, в "кейсеваках" и везде, где есть раненые и больные", – отметили в Сухопутных войсках.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.
- 12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.
- В частности, под контролем Украины находится город Суджа, там побывали украинские и иностранные журналисты. ФСБ России возбудила уголовные дела против американских и украинских журналистов, которые снимали материалы в районе города Суджа Курской области РФ после взятия его под контроль украинскими войсками.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
- 30 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Ставки доложил, что украинские военные за сутки продвинулись на отдельных направлениях в Курской области РФ до двух километров и взяли под контроль 5 квадратных километров вражеской территории.
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