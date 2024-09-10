Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль розповів про фінансування операції ЗСУ на Курщині: Коштів достатньо

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 вересня 2024, 15:19
Шмигаль розповів про фінансування операції ЗСУ на Курщині: Коштів достатньо
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок заявив, що військова операція в Курській області РФ фінансується із загального оборонного бюджету країни, і коштів для її забезпечення достатньо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "Україна сьогодні веде оборонну операцію на всіх лініях фронту. Ми фінансуємо наші Сили безпеки та оборони, наші Збройні сили з одного бюджету. Немає окремих бюджетів на окремі оборонні або наступальні операції - в нас є один бюджет наших Збройних сил".

Реклама:

Деталі: Прем'єр наголосив, що цей бюджет на сьогодні виконується, і коштів достатньо. "Курська операція не виділена як якийсь окремий бюджет. Курська операція - це оборонна операція на лінії фронту з ворогом", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
  • 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
  • За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України. 
  • Правитель Росії Володимир Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх курської операції ЗСУ Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.

Курська область Шмигаль бюджетвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
Курська область
Шойгу заявив, що Путін погодився не бити по енергетиці України, але це було до операції на Курщині
Росія зацікавлена в антиукраїнському, а не промисловому потенціалі Донбасу – історик та міжнародник Ігор Тодоров 
Глави розвідок США і Британії прокоментували Курську операцію: Викликала питання в еліти РФ
Останні новини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
16:13
Нацбанк знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній
16:09
Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем
16:08
Парламент Грузії ухвалив закони проти "ЛГБТ-пропаганди"
16:04
Армія РФ ударила по Харкову: постраждали 6 людей, серед них – 4 рятувальників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: