Шмигаль розповів про фінансування операції ЗСУ на Курщині: Коштів достатньо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок заявив, що військова операція в Курській області РФ фінансується із загального оборонного бюджету країни, і коштів для її забезпечення достатньо.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Шмигаля: "Україна сьогодні веде оборонну операцію на всіх лініях фронту. Ми фінансуємо наші Сили безпеки та оборони, наші Збройні сили з одного бюджету. Немає окремих бюджетів на окремі оборонні або наступальні операції - в нас є один бюджет наших Збройних сил".
Деталі: Прем'єр наголосив, що цей бюджет на сьогодні виконується, і коштів достатньо. "Курська операція не виділена як якийсь окремий бюджет. Курська операція - це оборонна операція на лінії фронту з ворогом", - сказав Шмигаль.
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Передісторія:
- Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
- За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.
- Правитель Росії Володимир Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх курської операції ЗСУ Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.