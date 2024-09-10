Шмигаль розповів про фінансування операції ЗСУ на Курщині: Коштів достатньо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок заявив, що військова операція в Курській області РФ фінансується із загального оборонного бюджету країни, і коштів для її забезпечення достатньо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "Україна сьогодні веде оборонну операцію на всіх лініях фронту. Ми фінансуємо наші Сили безпеки та оборони, наші Збройні сили з одного бюджету. Немає окремих бюджетів на окремі оборонні або наступальні операції - в нас є один бюджет наших Збройних сил".

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Деталі: Прем'єр наголосив, що цей бюджет на сьогодні виконується, і коштів достатньо. "Курська операція не виділена як якийсь окремий бюджет. Курська операція - це оборонна операція на лінії фронту з ворогом", - сказав Шмигаль.

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