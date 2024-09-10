Шмыгаль рассказал о финансировании операции ВСУ на Курщине: Средств достаточно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник заявил, что военная операция в Курской области РФ финансируется из общего оборонного бюджета страны, и средств для ее обеспечения достаточно.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "Украина сегодня ведет оборонительную операцию на всех линиях фронта. Мы финансируем наши Силы безопасности и обороны, наши Вооруженные силы из одного бюджета. Нет отдельных бюджетов на отдельные оборонительные или наступательные операции - у нас есть один бюджет наших Вооруженных сил".

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Детали: Премьер подчеркнул, что этот бюджет на сегодня выполняется, и средств достаточно. "Курская операция не выделена как какой-то отдельный бюджет. Курская операция - это оборонительная операция на линии фронта с врагом", - сказал Шмыгаль.

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