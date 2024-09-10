Шмыгаль рассказал о финансировании операции ВСУ на Курщине: Средств достаточно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник заявил, что военная операция в Курской области РФ финансируется из общего оборонного бюджета страны, и средств для ее обеспечения достаточно.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Шмыгаля: "Украина сегодня ведет оборонительную операцию на всех линиях фронта. Мы финансируем наши Силы безопасности и обороны, наши Вооруженные силы из одного бюджета. Нет отдельных бюджетов на отдельные оборонительные или наступательные операции - у нас есть один бюджет наших Вооруженных сил".
Детали: Премьер подчеркнул, что этот бюджет на сегодня выполняется, и средств достаточно. "Курская операция не выделена как какой-то отдельный бюджет. Курская операция - это оборонительная операция на линии фронта с врагом", - сказал Шмыгаль.
Читайте также: Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше
Предыстория:
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.
- 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
- По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
- Правитель России Владимир Путин упорно продолжает приуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, питаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ над сотней населенных пунктов в РФ якобы ничего не значит. Однако 5 сентября он заявил, что "священный долг" российских солдат – отвоевать назад часть Курской области РФ, которую сейчас контролируют украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за успеха курской операции ВСУ Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.